Auto belandt in sloot naast weg in Haren, bestuurder naar ziekenhuis

Raad Landerd akkoord, regionale brandweer­ka­zer­ne kan naar Zeeland komen

LANDERD - De regionale brandweerkazerne kan naar Voederheil in Zeeland komen. Zoals verwacht, stemde de gemeenteraad in Landerd in met het bestemmingsplan voor de regionale brandweerkazerne. Er was vooral veel lof voor de inbreng van omwonenden van Voederheil. Dankzij hun constructieve bijdrage, werd het plan op het laatst nog flink gewijzigd.

12 december