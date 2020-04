Auto belandt in weiland in Lithoijen, bestuurder gewond

Video Amazone Sanne Voets laat bewoners van Oss tot Uden bewegen

16 april UDEN/BERGHEM - ,,Kom op, ik wil wel zweetdruppeltjes zien.” De Berghemse amazone Sanne Voets zweept de bewoners van stichting Zelo in Uden op. Met hulp van de beweegcoaches Inge en Anne en veel stampende muziek uit de meegebrachte box krijgt ze iedereen vlot aan de gang, van het balkon tot in de rolstoel. Precies zoals de bedoeling is van deze ‘zorgtoer’ van BrabantSport.