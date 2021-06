Auto belandt op de kop in maïsveld in Lith

Afluistero­pe­ra­ties zoals bij de familie R. zijn de ‘natte droom’ van iedere politie­agent

18 juni OSS - De afluisteroperatie op het Osse woonwagenkampje van Martien R. leverde justitie een karrenvracht aan bewijs op voor de handel in wapens en drugs. Wie zijn de mannen die in het holst van de macht microfoontjes en camera's verstoppen in huizen en auto's van gevaarljke criminelen?