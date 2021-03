Auto belandt op metershoge talud naast A50 bij Ekkersrijt, rechterrijstrook dicht

Bas Verwijlen zit in quarantai­ne juichend voor zijn laptop: ticket voor Tokio is binnen

23 maart ,,Op zo’n bizarre manier heb ik me nog niet eerder voor de Spelen geplaatst”, zegt degenschermer Bas Verwijlen met het zweet nog in zijn handen en een ‘behoorlijk hoge hartslag’. ,,Echt, ik had mezelf eigenlijk moeten filmen”, zegt hij met enige spijt in zijn stem.