Auto belandt op zijn kop in de sloot langs snelweg bij Schaijk

Vrijwel iedereen gaat in hoger beroep in de zaak van de Osse familie R.

21 september DEN BOSCH/OSS - Het Openbaar Ministerie gaat bij acht verdachten in de strafzaak tegen de Osse familie R. in hoger beroep. Dat is omdat justitie de straffen te laag vindt of omdat ze het onjuist vindt dat de rechtbank een aantal verdachten op sommige punten vrijsprak.