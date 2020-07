Auto botst achterop motor in Lithoijen, motorrijder gewond naar ziekenhuis

Waterpolo­club Arethusa heeft aantrek­kings­kracht op vrouwen

9:07 OSS - Waar veel waterpoloverenigingen in de regio kampen met een terugloop van het aantal leden, is bij Arethusa in Oss vooral bij de dames een tegenovergestelde trend te zien. De damesselectie wordt komend seizoen versterkt met vijf nieuwe speelsters die overkomen van een andere club, waaronder drie speelsters van Zeester-Meerval uit Uden. De seniorenafdeling van de dames groeit voor het eerst naar drie teams. ,,Ik zie het als een omslagpunt voor de vereniging”, zegt trainer Hans Willemsen.