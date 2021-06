Auto botst op boom in Oss, bestuurder naar het ziekenhuis

Flitspaal is terug in Lith: derde exemplaar wordt extra in de gaten gehouden

14:59 LITH - Driemaal is scheepsrecht voor de flitspaal bij Lith. Dat hoopt althans het Openbaar Ministerie, dat na twee vernielingen in korte tijd vrijdag opnieuw een kast aan de Meester van Coothstraat heeft geplaatst. Een die bovendien extra in de gaten wordt gehouden.