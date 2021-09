Auto in Oss verwoest door brand

Man (33) uit Boekel raakt rijbewijs kwijt nadat hij met alcohol op doorrijdt bij een controle in Uden

19 september UDEN/HEESWIJK-DINTHER - Een 33-jarige automobilist uit Boekel had in de nacht van zaterdag op zondag geen zin om te stoppen voor een alcoholcontrole in Uden. Hij ging ervandoor maar kwam er niet zomaar mee weg. Dat meldt de politie.