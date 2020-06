Auto in sloot na botsing met bestelbus in Lithoijen

Ma­ren-Kesselse, pleitbezor­ger van bloemrijke dijken, krijgt onderschei­ding van waterschap

15 juni MAREN-KESSEL Ze zorgt voor een bloemrijke dijk, sterker nog: ze pionierde ermee en is daarom een voorbeeld voor anderen. Waterschap Aa en Maas zette maandagmiddag, in aanwezigheid van dijkgraaf Lambert Verheijen, inwoonster Anne Keijzers (68) van Maren-Kessel in het zonnetje.