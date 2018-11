Auto laat hardloper bewusteloos achter in Herpen na aanrijding, politie zoekt hem met verloren buitenspiegel

Schik met mekaor op Maaslands Carnavals Liedjes Festival in Oss

10:58 OSS - Tijdens de 38e editie van het Maaslands Carnavals Liedjes Festival van P.C.S. De Raauw Ossekar maakten alle artiesten schik met mekaor. Het motto ‘55 jaar Schik met Mekaor’ heeft betrekking op het vijfenvijftig jarig bestaan van het Osse carnaval. In het Oude Theater ging Met z’n Allen met de grote beker naar huis, met hun nummer Hoak moar in, hoak maar an.