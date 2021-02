Auto onder carport in vlammen op in Oss, derde incident binnen een week

Eerste windpark Oss lijkt niet te stuiten: ‘Vechten tegen de bierkaai’

17 februari DEN HAAG/OSS - Hij heeft er na afloop weinig fiducie in dat er iets is bereikt. Teus Burger uit Macharen lichtte dinsdagochtend zijn bezwaren tegen windpark Elzenburg-De Geer toe bij de Raad van State. ,,Maar het is vechten tegen de bierkaai.” Het hoogste rechtscollege zal geen spaak in het wiel steken van het eerste windmolenpark op Oss grondgebied, vreest hij.