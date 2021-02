Auto onder carport in vlammen op in Oss

Bernheze doet 20 vrije bouwkavels in Heesch in verkoop

16 februari HEESCH - Twintig vrije bouwkavels in Heesch doet de gemeente Bernheze binnenkort in de aanbieding. De lapjes grond liggen in het tweede deel van groeiwijk De Erven, ten zuiden van de Zoggelsestraat.