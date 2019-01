Auto raakt hek, slipt door berm en belandt in coniferen in Lith

Column Selectief shoppen met regels voor andermans onderbroek

11:10 Stel, u bent schoenmaker. Dat is zo belangrijk voor u, dat u het oude lesboek van uw vakopleiding grotendeels uit uw hoofd hebt geleerd, inclusief de paar passages over stucwerk die er om onduidelijke reden in staan. Stucadoors zijn het er over eens dat die stukken onzin zijn, maar toch besluit u, samen met tweehonderd andere schoenmakers, luidkeels te roepen dat u exact weet hoe stucwerk er volgens God zelf uit hoort te zien.