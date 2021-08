Auto raakt van de weg en belandt in talud in Maren-Kessel, bestuurder aangehouden

Margriet staat pas in 2022 stil bij 75-jarig jubileum: ‘We willen het vieren zonder beperkin­gen’

5 augustus OSS - Voetbalvereniging Margriet zal dit jaar niet het 75-jarig jubileum vieren. ,,Als bestuur hebben we besloten dat ons 75-jarig bestaan zonder beperkingen gevierd moet worden en vandaar dat we het een jaar opschorten en in 2022 hopelijk los gaan met allerlei activiteiten voor jong en oud”, schrijft voorzitter Pieter de Jongh in een open brief aan alle leden.