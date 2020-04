Auto ramt gevel van slijterij in Oss

Tijdelijke basis­school Herpen komt vlakbij snelweg en gasleidin­gen: ‘Zeker niet ideaal’

17 april HERPEN - Leerlingen van 't Schrijverke in Herpen krijgen volgend jaar les in een noodlocatie op Wilgendaal. Dat is vlakbij de A50 en een viertal hoge druk aardgasleidingen. Een locatie die, zo zegt de gemeente zelf, verre van ideaal is. Maar in het dorp zijn geen alternatieven.