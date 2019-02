Auto ramt lantaarnpaal in Maren-Kessel: oudere man en vrouw gewond

Toeris­tisch Oss bundelt de krachten op nieuwe site: ‘Je treft 't in Oss!’

25 februari OSS - Eén website waarop al het moois uit Oss bij elkaar komt. Dat is het idee achter de nieuwe site en slogan ‘Je treft ’t in Oss!’. Maandagavond werden beide gelanceerd in het gemeentehuis.