Auto ramt transformatorhuisje in Oss

‘Zout’ regelt debat tussen hoofdperso­nen Maashorst­cri­sis

1 februari OSS - Twee hoofdpersonen in de Maashorstcrisis, Geert Versteijlen en wethouder Peter van Boekel, gaan 10 februari in Oss met elkaar in debat. Politiek café Zout heeft hen weten te strikken voor een tweegesprek in het openbaar.