Auto rijdt in op persoon in Oss, slachtoffer vervolgens zwaar mishandeld

Heeswijk en Dinther vieren samen feest op nieuw plein én op 50 jaar Hees­wijk-Din­ther

15:23 HEESWIJK-DINTHER - Vijftig jaar geleden, toen Heeswijk en Dinther nog twee gemeenten waren en Plein 1969 niet meer was dan een weiland. Het is niet eens zo heel ver terug, maar toch lijkt het of Heeswijk-Dinther altijd in één adem werden genoemd. Zondag werd er met een pleinfeest toch even stilgestaan bij vijftig jaar geleden.