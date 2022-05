Auto rijdt woonkamer binnen in Oss, complete voorgevel aan gort

Mogelijk tweede vluchtauto in beslag genomen na dodelijke schietpar­tij in Oss

OSS - In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij die half april plaatsvond aan de Leeuwerikhof in Oss, is dinsdag een tweede auto in beslag genomen. Dat meldt de politie. Bij de schietpartij kwam een 23-jarige man om het leven.

3 mei