Auto's botsen op elkaar op Gewandeweg in Oss

Auto belandt op zijn kant in sloot in Hees­wijk-Din­ther, bestuur­ster (20) onder invloed

12 oktober HEESWIJK-DINTHER - Een 20-jarige automobiliste uit Heeswijk-Dinther is zaterdagochtend met haar auto in een sloot beland aan de Gouverneursweg in Heeswijk-Dinther. De auto kwam door nog onbekende reden op zijn kant terecht, maar de vrouw was wel onder invloed van alcohol.