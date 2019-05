Auto's botsen op elkaar op kruising bij knooppunt Paalgraven

Grote zorgen bij Brabantse organisa­ties: ‘Wat als de jeugdzorg op z'n gat komt te liggen?’

10:11 DEN BOSCH/OSS/GOIRLE - Ze zijn het roerend eens, het glas in de jeugdzorg is nu echt overgelopen. Gerco Schep, bestuurder van Oosterpoort, directeur Carlo van de Water van Buro3o en directeur Bram Luijten van Sterk Huis in Goirle.