Auto's branden uit op exact dezelfde plek in Berghem als in augustus

Prins Dave gaat dit jaar voorop bij carnaval in Berghem

23 november BERGHEM – Het was feitelijk een kwestie van tijd voor Dave van Schaijk de scepter zou gaan zwaaien over het Knollenrijk. Eerder waren zijn kameraden van ‘3 Kerrus Èns’ al prins en adjudant in Berghem. Dit trio was jaren een vaste act tijdens de pronkzitting.