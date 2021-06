Auto vat al rijdend vlam in Oss, vermoedelijk door technisch mankement

Meisje (13) liep weg van huis en reisde zelfstan­dig naar volwassen vriend in Oss

6:12 DEN BOSCH/ OSS - Een 13-jarig smoorverliefd meisje uit Polen liep in augustus 2019 weg van huis, omdat ze bij haar volwassen vriend wilde zijn: de toen 22-jarige arbeidsmigrant M. W., die in die tijd woonde in Oss. Deze man had het kind volgens Justitie ‘onttrokken aan het ouderlijk gezag’ en zich schuldig gemaakt aan ‘ontucht met een minderjarige’.