Auto vat opeens vlam op de weg in Maren-Kessel

Noodkreet voor veiliger, groter terras op Osse Heuvel: ‘Met markt lopen bezoekers een fuik in’

18:19 OSS - Bezoekers en obers in het Osse centrum lopen onnodige gezondheidsrisico's als de markt ook na 1 juni op de Heuvel blijft staan. Dat schrijven de exploitanten aan het plein maandag in een open brief aan het gemeentebestuur. De markt kan volgens hen beter tijdelijk verhuizen naar de Eikenboomgaard. Dat zou veiliger zijn én beter voor de economie.