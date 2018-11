Auto vliegt al rijdend in brand in Oss, oorzaak onbekend

OSS - Op het Burchtplein in Oss is woensdagmiddag omstreeks 12.45 uur een auto al rijdend in brand gevlogen. De bestuurder zag tijdens het inparkeren rook onder de motorkap vandaan komen en besloot als de wiedeweerga uit te stappen.