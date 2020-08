Auto vliegt in brand na ongeluk met politiewagen in Oss

Hond dood na aanrijding door automobi­lis­te in Oss blijkt noodlottig ongeluk

2 augustus OSS - Een vrouw heeft zaterdagavond een hond doodgereden op industrieterrein Vorstengrafdonk in Oss. De dierenambulance Brabant Noord-Oost meldde zaterdag dat een straatracer na het ongeval weg was gereden, maar zondagochtend meldde zij dat er sprake was van een noodlottig ongeval. Er was dan ook geen opzet in het spel.