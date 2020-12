Auto zwaar beschadigd na botsing tegen boom in Heesch.

HorecaAd­vies­Bu­reau helpt akkoord te bereiken met schuldei­sers

9:23 HEESCH - Het HorecaAdviesBureau in Heesch gaat horecaondernemingen in het hele land adviseren hoe zij een akkoord kunnen bereiken met eventuele schuldeisers of aandeelhouders. Het bureau voert de werkzaamheden uit conform de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die het voor ondernemers makkelijker maakt om tot zo’n akkoord te komen. Om zo faillissementen, die vaak financieel en persoonlijk leed met zich meebrengen, te voorkomen.