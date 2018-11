Autobrand in Oss, voertuig total loss

OM: ‘Osse verdachte cocaïne­smok­kel had grote gokschuld’

13:23 ROTTERDAM/OSS - De 43-jarige Ossenaar die verdachte is in de grote cocaïnesmokkelzaak van 5000 kilo, had grote gokschulden. Dat bleek vrijdagmorgen tijdens een tussentijdse rechtszaak in Rotterdam.