Autobrand in parkeergarage Oss

Oud-anesthesio­loog Gerard Braak overleden

5 februari OSS - Minder dan vier jaar na zijn vertrek bij ziekenhuis Bernhoven is Ossenaar Gerard Braak overleden. Braak werkte 27 jaar als anesthesioloog bij het Sint Anna Ziekenhuis in Oss, dat later met het Veghelse Joseph Ziekenhuis fuseerde tot Bernhoven. Bij zijn afscheid in 2017 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden.