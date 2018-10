Autobrand in Staringstraat Oss

De auto is onherstelbaar beschadigd door de brand. De brandweer heeft de brand geblust. Er wordt nog onderzocht hoe de brand ontstaan is. De afgelopen weken waren er meer autobranden is Oss. Deze waren in de Schadewijk. Deze auto brand was echter in een ander deel van de stad. Het is dan ook niet bekend of deze situatie verband houdt met de eerdere autobranden.