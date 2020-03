Autobrand langs de A50 bij Oss zorgt voor file, weg is weer vrij

Burgemees­ter Buijs bestuurt Oss vanuit huis: ‘Het is écht crisismana­ge­ment’

12:30 OSS - Burgemeester Wobine Buijs werkt óók thuis, net als veel Ossenaren. Níet in een joggingbroek, die heeft ze niet. Maar wel gewoon in spijkerbroek. En óók zij zegt afspraken af, net als iedereen. Maar ze is óók vicevoorzitter van de veiliheidsregio Noord-Oost Brabant, en zit volop in crisisoverleg.