Autobrand langs de A50 bij Oss zorgt voor file

Bloemenwin­kel van DFM verlaat Geffen en maakt plaats voor populaire koeienhui­den­win­kel

8:21 GEFFEN - Toedeloe bloemen, welkom koeienhuiden. Bloemendiscounter DFM vertrekt van het Dorpsplein in Geffen. K & H Decoraties neemt daar zijn intrek in wat ooit de C1000 was. Zo krijgt de Jumbo een woonwinkel als naaste buur.