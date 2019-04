Autobranden in Oss mysterie voor recherche: pyromaan, conflict of oplichting niet uit te sluiten

Kaart + VideoOSS - Het is voor de recherche een groot mysterie wie er achter de golf van autobranden in Oss zit(ten). Ook is het onduidelijk wat de oorzaak is van alle ellende. Er zijn meerdere opties. Na de vijftiende autobrand dit jaar - woensdagnacht brandde een Tesla uit - doet de politie een uitgebreide getuigenoproep.

Kort na middernacht werd woensdag bij sporthal Ussenstelt in Oss een Tesla in brand gestoken. Het voertuig was nog aangesloten op de laadpaal. Een buurman probeerde nog om de vlammen te bestrijden, maar dat mocht niet meer baten. De zoveelste herhaling van zetten in Oss. Na twee weken stilte is de onrust helemaal terug. Er meldden zich nog geen getuigen.

Toename

De teller van autobranden in de stad loopt zo op tot vijftien. Tweeëntwintig voertuigen raakten beschadigd. Wellicht nog zorgwekkender: ,,De afgelopen tijd is er sprake van een toename”, stelt de politie donderdag. In het onderzoek naar de reeks zijn een paar zaken gebleken. Zo houdt de politie er rekening mee dat een ‘aanzienlijk deel’ van de branden is aangestoken. ,,Daarbij is het mogelijk dat dezelfde persoon meerdere auto’s in brand heeft gestoken.”

Toch wil de politie niet blind zijn voor andere oorzaken. ,,Zo lijkt het erop dat enkele branden een gevolg zijn van conflicten.” Het kan ook zijn dat Ossenaren hun verzekering wilden oplichten. ,,Wanneer het aantal branden toeneemt, brengt dat mensen op ideeën.”

Vijftien autobranden in Oss. Tekst loopt verder.

Aanhoudingen

Voor autobranden in Ravenstein en andere branden in Oss werden maanden geleden meerdere aanhoudingen verricht. De serie autobranden stopte daarmee niet. ,,Voor de branden in de afgelopen weken in Oss is dat nog niet gebeurd, maar wij hebben er vertrouwen in.”

Omdat bij sommige branden veel spullen - en dus sporen - verloren gingen, kan ook niet altijd vastgesteld worden wat de oorzaak was. “Brandonderzoeken zijn ingewikkelde onderzoeken.”

Volledig scherm Een dubbele autobrand bij Ussenstelt in Oss. © Gabor Heeres

Geen getuigen

Er meldden zich tot nu toe geen getuigen die iets hebben gezien van de dader of daders van het in as leggen van de Tesla, laat de politie weten. ,,De recherche onderzoekt al deze branden en is op zoek naar iedereen die meer weet.” Ook camerabeelden kunnen belangrijk zijn. ,,Na iedere brand vindt er buurtonderzoek plaats. Dan wordt ook gekeken of er in de directe omgeving camerabeelden beschikbaar zijn. Wij roepen mensen op om videobeelden met ons te delen.” Op zoek naar patronen analyseert de recherche deze.

Pyromaan

Hoe dan ook: burgemeester Wobine Buijs van Oss snapt dat de ellende de bewoners van haar stad bezighoudt. Het woord pyromaan vermijdt ze niet langer. ,,Het is goed dat de politie zichtbaar en onzichtbaar extra aanwezig is, ook in de nachtelijke uren. Wijkagenten zijn alert en voor iedereen met vragen of informatie aanspreekbaar. Mensen kunnen erop vertrouwen dat er aandacht voor is.”

Ook de politie vindt het ‘goed mogelijk’ dat dezelfde persoon meerdere auto's in brand stak. ,,Maar het is te vroeg om conclusies te trekken.”