Automobilist (43) rijdt onder invloed van amfetamine door rood in Oss

Bernheze wil in 2024 plek voor honderd vluchtelin­gen voor periode van minstens vijf jaar

HEESCH - De gemeente Bernheze wil per 1 januari 2024 één of meerdere locaties openen voor de opvang van in totaal honderd asielzoekers. Het gaat in eerste instantie om een periode van vijf jaar, met een mogelijke verlenging met nog eens vijf jaar. Er is nog geen concrete locatie op het oog.

9 januari