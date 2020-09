Automobilist belandt in sloot naast A50 bij Ravenstein, wagen brandt uit

Oss krijgt smartshop: geen wiet, wél zaadjes om wiet te kweken

11 september OSS - Nee je kunt er geen drugs kopen. Wél zaadjes om je eigen wiet mee te kweken. Of een waterpijp om je drugs mee te roken. Maar wat ze vooral veel denken te verkopen in de Osse smartshop die vrijdag open gaat in het Osse centrum is CBD.