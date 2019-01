Automobilist belandt in zandhopen Oss en veroorzaakt gaslek

Greenpeace wil eind aan ‘Rabostank’ in Brabant en Limburg

30 januari OSS - Een actie van Greenpeace op het Brabantse platteland is geen alledaagse gebeurtenis. Woensdag doken de milieuactivisten ineens op in Oirschot en Macharen bij Oss. En ook in het Limburgse Horst werd campagne gevoerd tegen het investeringsbeleid van de Rabobank in de agrarische sector.