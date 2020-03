Automobilist gewond na crash tegen boom in Oss

Overval­lers bejaarde man Ma­ren-Kes­sel blijven tot hun rechtszaak achter tralies

9 maart DEN BOSCH/MAREN-KESSEL - Twee jonge Helmonders die al elf maanden in voorarrest zitten na een gewelddadige overval op een 79-jarige man in Maren-Kessel hebben maandag vergeefs verzocht om op vrije voeten te komen. ‘Mijn vader is in één klap veranderd van een fitte oudere in een kwetsbare oude man’, sprak zijn dochter voor de rechtbank. Die besloot dat de twee achter de tralies blijven tot hun zaak inhoudelijk wordt beoordeeld op 15 juni.