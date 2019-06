Automobilist heeft 117 bolletjes cocaïne en heroïne bij zich in Oss

Surveillerende agenten zagen vrijdag dat een bekende drugsgebruiker zich verdacht ophield in de omgeving van Station-West in Oss. Even later kwam er een auto aangereden en stapte de man in. De politie reed de auto daarna klem, waarna agenten bij de bestuurder 117 bolletjes cocaïne en heroïne aantroffen. De bestuurder, een 23-jarige man uit Nijmegen, is aangehouden.