Automobilist heeft engeltje op schouder bij ongeval in Oss

Kweekvij­vers voor nieuwe Nederlan­ders: ‘Deze mensen willen zó graag werken’

23 maart Terwijl bedrijven om personeel staan te springen, blijven de meeste erkende vluchtelingen in de bijstand steken. Want ja, wat moet je met een bouwvakker die geen verplicht veiligheidscertificaat heeft of een zorgmedewerkster die niet met cliënten kan praten? In deze regio wordt de kloof overbrugd met ‘Kweekvijvers’, waarin de nieuwe Nederlanders naar hun volgende loopbaan toe groeien.