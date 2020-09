Automobilist klapt op verkeerspaal in Schaijk, rijstrook dicht

Uniek in de Berghemse Piekenhoef: een eigen frietkraam voor één middag

24 september BERGHEM - Bewoners van de Piekenhoef hoeven vrijdagmiddag hun eigen wijk niet uit voor een frietje met of broodje bal. Voor één keer staat er namelijk een echte frietkraam in de buurt. Bijzonder, in een wijk die verder gespeend is van elke vorm van horeca of retail.