Automobilist knalt midden in woonwijk op boom in Zeeland

Twee mannen in Polen vast voor dood 63-jarige Peter Hovens uit Oss, één verdachte kende slachtof­fer

11:34 OSS - In de afgelopen maand zijn in Polen twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 63-jarige Peter Hovens uit Oss, op 23 februari. De alleenstaande man werd om het leven gebracht in zijn flat aan de Lisztgaarde, bij iets wat leek op een overval.