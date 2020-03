Automobilist op de bon geslingerd terwijl hij ongeluk filmde op A50 bij Nistelrode

Stille Getuigen Ondergoed en cognac in 1918 als het medicijn tegen de Spaanse griep

20:01 OSS - De gevolgen van het Coronavirus beginnen ook in Nederland desastreuze vormen aan te nemen. Vergelijkingen met eerdere epidemieën dringen zich op. Eerder eisten de Aziatische griep (1957) en de Hongkonggriep, die ook wel de Mao-griep genoemd werd (1968), wereldwijd miljoenen slachtoffers. Maar de meest verschrikkelijk epidemie in de twintigste eeuw was de Spaanse griep (1918-1920), die volgens schattingen tussen de 50 en 100 miljoen mensen het leven kostte. In Nederland vielen ongeveer 30.000 slachtoffers.