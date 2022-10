Automobilist rijdt door na aanrijden fietser in Oss, slachtoffer naar het ziekenhuis

Straks komen er houten tafels uit de voormalige fietsen­stal­ling

OSS - In de oude fietsenstalling aan de Osse Spoorlaan worden nu meubels van hout en staal gemaakt. RAUW Collectief gaat er aan de slag met probleemjongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Niet wat móeten we, maar wat kúnnen we doen vandaag.”

6 oktober