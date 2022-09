Automobiliste (30) ernstig gewond nadat ze van de weg raakt in Maren-Kessel

Dierenop­vang De Maashorst nu zelf in nood, omdat verhuizing naar Oss is afgeketst

SCHAIJK/OSS - Opvangcentrum voor dieren De Maashorst is ten einde raad. De beoogde verhuizing van Schaijk naar Oss gaat op de valreep niet door. Omdat het perceel in Schaijk is verkocht, zoekt de organisatie dringend naar een andere oplossing.

