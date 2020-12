Automobiliste zwaargewond bij frontale botsing op boom in Zeeland

Pedohun­ters Oss horen jaren celstraf tegen zich eisen: ‘Smerig en doortrapt’

7 december DEN BOSCH/OSS - Een 15-jarig meisje blijkt verantwoordelijk voor de gewelddadige beroving van een Ossenaar in diens eigen woning dit voorjaar. De man had met haar een afspraakje gemaakt via dating-app Tinder, maar wist niet dat ze minderjarig was. Eenmaal bij de man thuis zette ze de deur open voor drie gemaskerde vrienden die de man sloegen, schopten en beroofden.