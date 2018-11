Autopech bracht echtpaar Mien en Linnard samen

Doodgesto­ken man riep nog om hulp in Veghelse Bloemen­wijk: ‘Het was vaak hommeles in dat huis’

9:17 VEGHEL - Bij een steekpartij in een woning in de Veghelse Bloemenwijk is gisteren een man om het leven gekomen. Een andere gewonde moest met spoed naar het ziekenhuis en werd daar later door de politie aangehouden als verdachte.