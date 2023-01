Autoruiten krabben, instappen en... stuur weg? ‘Het is in drieënhalve minuut gebeurd!’

Verdachte van steekpar­tij in Nistelrode komt op vrije voeten

DEN BOSCH/NISTELRODE - Een 42-jarige Roemeen die al een half jaar achter de tralies verblijft na een steekpartij op zijn Poolse huisgenoot in Nistelrode komt deze week vrij. Hij hoeft zijn rechtszaak niet langer in hechtenis af te wachten, maar moet wel in Nederland blijven.

17 januari