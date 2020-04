Avontuur in toprestaurant Barcelona helaas van korte duur voor Harense kok Dani

Strikte regels bij training in Ma­ren-Kes­sel: ‘Thuis douchen, geen lichame­lijk contact en altijd 1,5 meter!’

29 april MAREN-KESSEL - Maaskantse Boys is een van de voetbalverenigingen die vanavond weer is begonnen met het trainen van de jeugd. Jeugdtrainer Arnold van Uden is blij dat de spelers weer kunnen en mogen trainen, want dat had hij zeker gemist.