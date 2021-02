Bagger-ijs op het Ganzenven in Herpen, Hazenakker in Oss is babybillen-glad

video Lessen vallen letterlijk in het water op Hooghuis

9 februari OSS - Het is dat ze het nog enigszins bijtijds ontdekten, anders hadden de leerlingen van Het Hooghuis, locatie Stadion, misschien wel kunnen schaatsen in de school. Een gesprongen leiding zorgde ervoor dat de begane grond van het schoolgebouw helemaal blank stond. Nu zijn alleen de lessen in het water gevallen.