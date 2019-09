Bakker Lamers: ‘Brood heeft tijd nodig, net als goede wijn’

Verdachten van drugslab in Reek opgepakt in Valkens­waard, Eindhoven en Oirschot

10:41 VALKENSWAARD - Heel vroeg in de ochtend viel de politie maandag 2 september binnen bij een woning in de Kerstroosstraat in Valkenswaard. Het was één van de zeven huizen waar doorzoekingen werden gedaan nadat er in juli in Reek een drugslab werd ontdekt.